Крупнейший лоукостер Европы отчитался об убытке

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, по итогам третьего финансового квартала зафиксировала чистый убыток, в том числе из-за снижения стоимости билетов зимой.

Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, чистый убыток в октябре-декабре составил 19,6 млн евро против чистой прибыли в 105,6 млн евро за аналогичный период годом ранее.

В то же время выручка выросла на 9% - до 1,53 млрд евро по сравнению с 1,41 млрд евро. В том числе не билетная выручка подскочила на 26% и составила 557 млн евро.

Авиакомпания за три месяца перевезла 32,7 млн пассажиров, что на 8% превышает показатель за октябрь-декабрь 2017 года (30,4 млн человек). При этом средняя стоимость авиабилетов упала на 6% - ниже 30 евро.

Загруженность рейсов не изменилась - 96%.

Операционные расходы компании взлетели на 20% - до 1,54 млрд евро.

Ryanair подтвердила январский прогноз на 2019 финансовый год, согласно которому прибыль за фингод, который завершится 31 марта, ожидается в диапазоне 1-1,1 млрд евро против 1,45 млрд евро в предшествующий год. При этом прогнозируется повышение объема перевозок на 9% - до 142 млн пассажиров.

Авиакомпания также объявила об изменении структуры.

Майкл О'Лири останется главой компании еще на пять лет, как минимум до июля 2024 года. При этом он займет новую должность - главного исполнительного директора группы, перестав быть CEO собственно авиакомпании. Гендиректор авиаперевозчкиа будет назначен позднее в этом году.

М.О'Лири будет заниматься развитием группы в целом, а также курировать работу "дочерних" компаний (Laudamotion в Австрии, Ryanair Sun в Польше и Ryanair UK), причем некоторые из этих подразделений могут получить собственных CEO.

Председатель совета директоров Дэвид Бондерман покинет компанию летом 2020 года, проработав в ней более 20 лет. Его сменит Стэн Маккарти, который вошел в состав правления Ryanair в 2017 году и стал заместителем председателя в апреле прошлого года.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2,4 тыс. перелетов в/из 200 аэропортов, расположенных в 37 странах. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.