Последнее обновление: 04.02.2019 13:50

Правительство Германии за последние 13 лет потратило 1,2 млрд евро на консультантов

Расходы правительства Германии на услуги сторонних консультантов с 2006 года по настоящий момент составили по меньшей мере 1,2 млрд евро. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает агентство dpa со ссылкой на данные опроса министерств, который был сделан по запросу депутата от Левой партии Маттиаса Хёна.

Больше всего на услуги сторонних экспертов потратили министерства финансов (258 млн евро) и внутренних дел (208 млн евро), меньше всего ведомство федерального канцлера (4 млн евро) и министерство здравоохранения (6,1 млн евро).

Это неполные данные и сравнивать их некорректно, заявила парламентский госсекретарь Беттина Хагедорн (Bettina Hagedorn). По ее словам, документы по сторонним консультантам хранятся пять лет, поэтому данные об их услугах в период до 2014 года могут частично или полностью отсутствовать. Кроме того, разные ведомства по-разному определяют понятие об использовании услуг сторонних экспертов. Маттиас Хён в свою очередь критикует то, что нет прозрачных данных на этот счет.

Критики использования услуг консультантов говорят о том, что они слишком дорого обходятся, тем более учитывая, что в министерствах в общей сложности работают более 20 тысяч человек. Кроме того, высказываются опасения о том, что эксперты могут оказывать серьезное влияние на работу правительства.

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