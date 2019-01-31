Nokia отчиталась о квартальной прибыли выше прогнозов

Nokia в четверг отчиталась о превысившей прогнозы квартальной прибыли, но предупредила о слабых показателях в начале 2019 года на фоне постепенного запуска пятого поколения мобильной связи (5G).

“Мы ожидаем вялого первого полугодия, за которым последует более гораздо более сильное второе полугодие”, - говорится в заявлении главы Nokia Раджива Сури.

Финская компания, конкурирующая с китайской Huawei и шведской Ericsson, сообщила, что запуск 5G, как ожидается, будет содействовать росту показателей в ближайшие два года.

Акции Nokia подешевели на 5,6 процента к 13.30 и могут показать худшую однодневную динамику с октября 2017 года.

Операционная прибыль Nokia (не по стандартам МСФО) в четвертом квартале выросла на 12 процентов до 1,12 миллиарда евро, превысив прогнозы аналитиков благодаря хорошим показателям корпоративного бизнеса и подразделения, разрабатывающего программное обеспечение.

Согласно прогнозу компании, прибыль на акцию в 2019 году составит 0,25-0,29 евро, что выше прогнозов аналитиков. В 2020 году показатель, как ожидается, достигнет 0,37-0,42 евро.