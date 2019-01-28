Последнее обновление: 28.01.2019 17:06

Греция тестирует возвращение на мировой рынок заимствований

Власти Греции спустя пять месяцев после завершения международной программы финансовой помощи этой стране тестируют возможность вернуться на мировой рынок заимствований.

Речь идет о размещении пятилетних гособлигаций со сроком погашения в апреле 2024 года. Министерство финансов Греции надеется выручить от их продажи от 2 млрд до 3 млрд евро, сообщила в понедельник, 28 января, государственная телекомпания ERT.

Размещение облигаций поручено таким известным финансовым институтам, как Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley und Société Générale. Ожидаемая доходность должна составить 3,5-3,75 процента годовых.

Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис приветствовал решение Афин. По его словам, Греция получила от международного стабилизационного фонда помощь на сумму более 30 млрд евро и способна финансировать себя самостоятельно.

Афины получали финансовую помощь от МВФ и международных кредиторов с 2010 года. Эта программа была завершена в августе 2018 года.

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