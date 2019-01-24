В Чехии приняли решение о налогообложении выплат церкви

Нижняя палата чешского законодательного органа поддержала предложение о налогообложении компенсаций, которые получают церкви Чехии за имущество, захваченное бывшим коммунистическим режимом.

«Разработанный Коммунистической партией Чехии законопроект о налогообложении выплат чешским церквям поддержали 106 депутатов, а 56 проголосовали против. Коммунисты не входят в состав левоцентристской правящей коалиции во главе с премьер-министром Андреем Бабышем, но помогли правительству получить одобрение в парламенте», - говорится в сообщении Associated Press.

Руководящие чешские партии ANO и ČSSD ранее уже поддержали проект коммунистов и заявили о готовности ввести налог уже с 2020 года. Налогообложение стало одним из ключевых условий коммунистов для поддержки правительства.

Ожидается, что верхняя палата парламента, которую контролирует оппозиция, отвергнет коммунистический план. Но коммунисты и коалиция имеют абсолютное большинство в нижней палате и могут преодолеть такое вето.

Как известно, после захвата коммунистами власти в бывшей Чехословакии в 1948 году, они конфисковали все имущество, принадлежавшее церквям, которым было разрешено действовать под строгим государственным контролем.

Согласно закону 2012 года, церкви страны должны получить около 3 миллиардов долларов компенсации в течение 30 лет.