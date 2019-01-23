Китай намерен увеличить бюджетные расходы для поддержки экономики

Китай в 2019 году увеличит бюджетные расходы для поддержки экономики, сфокусировавшись на дальнейшем снижении налогов и взимаемых с небольших фирм сборов, сообщили в среду чиновники министерства финансов страны.

Темпы роста ВВП Китая в 2018 году опустились до минимума за 28 лет, несмотря на расширение мер стимулирования и поддержку кредитования.

Правительство КНР может объявить о новых бюджетных стимулах, в том числе о более существенном снижении налогов и увеличении расходов на инфраструктурные проекты, во время сессии Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа страны, в марте, сказали экономисты.

Бюджетные расходы Китая в 2018 году выросли на 8,7 процента до 22,1 триллиона юаней ($3,3 триллиона), в то время как доходы бюджета увеличились на 6,2 процента до 18,3 триллиона юаней, сказал чиновник министерства финансов страны Ли Давэй.

Доходы бюджета в 2018 году достигли целевого показателя, несмотря на масштабное снижение налогов, добавил Ли.

По словам еще одного чиновника ведомства Хао Лэя, Китай “должным образом” повысит бюджетные расходы в 2019 году.

В то же время рост доходов бюджета в текущем году, как ожидается, замедлится, сказал Ли.