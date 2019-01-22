Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570 миллионов евро

Еврокомиссия оштрафовала международную платежную систему MasterCard за нарушение конкурентного законодательства путем завышения межбанковских комиссий, говорится в сообщении ЕК.

"Не позволяя ритейлерам использовать более выгодные условия, предлагаемые банками в других государствах ЕС, Mastercard искусственно увеличивала затраты на платежи по картам, нанося ущерб потребителям и розничным торговцам в ЕС", — приводятся в релизе слова еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер.

В апреле 2013 года ЕК начала расследование в отношении MasterCard, выражая обеспокоенность некоторыми видами комиссий за платежи.

Согласно выводам расследования, Mastercard обязывал банки, обслуживающие сделку по покупке, взимать комиссии за межбанковские переводы (между банком-эквайером и банком, выпустившим карту покупателя) по цене, установленной для банков в той стране ЕС, где находится ритейлер. ЕК сообщает, что до 2015 года такие межбанковские комиссии сильно отличались в разных странах ЕС.

В результате ритейлеры вынуждены были включить эти комиссии в стоимость своих товаров, в том числе для клиентов, не пользующихся картами MasterCard, отмечается в сообщении.

"В результате ритейлеры в странах с высокой межбанковской комиссией не могли получить выгоду от более низких комиссии, предложенных банком-эквайером в другой стране-члене ЕС", - заключает ЕК.