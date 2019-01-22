В большинстве стран ЕС крупные концерны не платят налоги в полном объеме

Крупные концерны в Евросоюзе почти нигде не платят причитающихся им налогов в полном объеме. Налицо огромное несоответствие между официально назначенными налогами и теми суммами, которые фактически уплачивают многонациональные предприятия, сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на результаты исследования, проведенного фракцией "зеленых" в Европарламенте.

Наибольшие несоответствия между номинальными и фактически уплачиваемыми налогами отмечены в Люксембурге. Здесь в период с 2011 по 2015 годы официальная налоговая ставка составляла 29%в, в то же время крупные концерны фактически платили лишь 2%.

Вдвое меньше, чем положено, налоговые отчисления концернов на Мальте, в Австрии, Нидерландах и Франции.

В Германии налоговая ставка составляет около 30%, но, на самом деле, фискальным органам отчисляется лишь порядка 20%.

Лишь в Болгарии авторы исследования не зафиксировали никаких расхождений между номинальными налогами и теми, которые фактически платят крупные концерны.

Эксперт фракции "зеленых" в Европарламенте по финансовой политике Свен Гигольд призвал обеспечить большую прозрачность налоговых практик, применяемых многонациональными предприятиями. "Еврокомиссия представила хорошее предложение по обеспечению налоговой прозрачности в крупных концернах. Теперь министр финансов ФРГ Олаф Шольц должен отказаться от тактики блокады и выступить в Совете ЕС в поддержку налоговой прозрачности", - заявил он в интервью Suddeutsche Zeitung.