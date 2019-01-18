Германия и Китай заключили пакт об открытии финансовых рынков

Германия и Китай в пятницу подписали соглашения об усилении координации на банковском, финансовом рынках и рынке капитала, пообещав впоследствии открыть рынки и углубить сотрудничество с целью расширения экономических связей.

Соглашения были достигнуты после двухдневного визита в Пекин министра финансов Германии Олафа Шольца.

Обе стороны подтвердили, что "они укрепят координацию макроэкономической политики и прагматичное сотрудничество в фискальной и финансовой сферах и расширят стратегическое сотрудничество", - говорится в совместном заявлении после переговоров.

Важны равные условия для доступа банков и страховых компаний к рынкам, добавил Шольц.

Две страны также обещают поддерживать усилия, направленные на поиск направлений сотрудничества между инициативой Китая "Один пояс, один путь" и стратегии ЕС по сообщения Европы и Азии, а также планирование европейской инфраструктуры.

Торговля между двумя странами ухудшилась на фоне неопределенности, вызванной торговой войной США с Китаем. Германия надеется стать новым центром Европы для финансовых продуктов, деноминированных в юани, когда Европейский Союз покинет Великобритания. Канцлер Германии Ангела Меркель предложила саммит ЕС-Китай во время председательства Германии в совете ЕС в 2020 году.