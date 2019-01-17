Последнее обновление: 17.01.2019 17:19

Финансовая система США стала сильнее и безопаснее, чем до кризиса - Кашкари из ФРС

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса, критикующий повышение ставок ФРС, сказал в среду, что положение регулятора для борьбы со спадом в экономике сейчас не хуже, чем перед финансовым кризисом 2007-2009 годов.

Хотя низкие процентные ставки дают ФРС меньше пространства для дальнейшего снижения стоимости заимствований, чтобы компенсировать спад, “у нас есть другие инструменты для стимулирования экономики”, сказал Нил Кашкари, выступая на дебатах, организованных медиакомпанией Intelligence Squared U.S. в Нью-Йорке.

Кашкари добавил, что предыдущий кризис позволил ФРС приобрести важный опыт использования нетрадиционных инструментов, таких как количественное смягчение.

“В целом с точки зрения денежно-кредитной политики... мы практически в таком же положении, как и до кризиса”, - сказал он.

“(Финансовая) система сильнее и безопаснее, чем перед началом кризиса”, - добавив Кашкари, сказав, что как банки, так и небанковские организации сейчас сильнее, чем раньше.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование