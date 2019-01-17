Финансовая система США стала сильнее и безопаснее, чем до кризиса - Кашкари из ФРС

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса, критикующий повышение ставок ФРС, сказал в среду, что положение регулятора для борьбы со спадом в экономике сейчас не хуже, чем перед финансовым кризисом 2007-2009 годов.

Хотя низкие процентные ставки дают ФРС меньше пространства для дальнейшего снижения стоимости заимствований, чтобы компенсировать спад, “у нас есть другие инструменты для стимулирования экономики”, сказал Нил Кашкари, выступая на дебатах, организованных медиакомпанией Intelligence Squared U.S. в Нью-Йорке.

Кашкари добавил, что предыдущий кризис позволил ФРС приобрести важный опыт использования нетрадиционных инструментов, таких как количественное смягчение.

“В целом с точки зрения денежно-кредитной политики... мы практически в таком же положении, как и до кризиса”, - сказал он.

“(Финансовая) система сильнее и безопаснее, чем перед началом кризиса”, - добавив Кашкари, сказав, что как банки, так и небанковские организации сейчас сильнее, чем раньше.