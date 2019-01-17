Последнее обновление: 17.01.2019 17:19

Microsoft направит $500 миллионов на строительство доступного жилья в США

Американский IT-гигант Microsoft направит на решение проблемы доступного жилья недалеко от города Сиэтл 500 миллионов долларов, что считается беспрецедентным по объему траншем, направленным на региональный проект в истории корпорации, говорится на ее сайте.

"Microsoft Corp в среду объявила о обязательстве предоставить 500 миллионов долларов на сохранение существующего доступного жилья, стимулирующее строительство новых блоков и сотрудничество с некоммерческими организациями для решения кризисной ситуации с доступным жильем в восточной части округа Кинг (штат Вашингтон) и регионе Пьюджет-саунд", - говорится в заявлении компании. Корпорация уточняет, что это "беспрецедентный" региональный инвестиционный проект компании.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

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