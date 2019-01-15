Первая в странах СНГ регулируемая криптобиржа запущена в Беларуси

В белорусском Парке высоких технологий 15 января запущена торговая площадка токенизированных биржевых активов Currency.com. Это первая криптобиржа, которая лицензирована в соответствии с декретом «О развитии цифровой экономики», вступившем в силу в марте 2018 года.

Инвесторами проекта стали компании VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени и Larnabel Ventures члена совета директоров группы «Сафмар» Саида Гуцериева, рассказали РБК представители биржи и подтвердили Саид Гуцериев и Виктор Прокопеня. Их суммарные инвестиции составили около $10 млн, сообщили РБК два источника, знакомых с реализацией проекта. Какая доля инвестиций принадлежит каждой компании и на каких условиях были сделаны вложения, не разглашается.

На бирже будут торговаться токенизированные активы на сырье, акции, индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов. Их котировку будет обеспечивать инвесткомпания Capital.com Виктора Прокопени и семьи Гуцериевых (ее деятельность регулируется британскими и кипрскими финансовыми регуляторами). Сначала типов токенов будет около 150, впоследствии их число планируется довести более чем до 10 тыс.

Инвесторы, которые для торговли на бирже должны будут пройти тестирование, смогут приобретать и продавать токены за криптовалюты (биткоин или эфириум) или фиатные деньги (доллары США, евро, белорусские или российские рубли). Завести деньги на Currency.com можно будет через прямой перевод или платеж с помощью банковских карт Visa и Mastercard, эмитированных любыми банками, в том числе иностранными, обслуживать транзакции будут белорусские БелВЭБ и Паритетбанк.

На биржу будут допускаться клиенты как из Беларуси, так и из других государств, кроме США (из-за национальных запретов) и стран, внесенных в черный список FATF (Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).

Одним из целевых показателей проекта является получение выручки в размере $70 млн по итогам 2019 года, сообщили представители биржи. Создатели проекта рассчитывают получить ее за счет биржевых комиссий, которые будут составлять от 0,2 до 1,5% в зависимости от операции.

Если декрет о развитии цифровой экономики в Беларуси принимался на фоне бума криптовалют в декабре 2017 года, то первая биржа открывается после обвала этого рынка: за 2018 год капитализация рынка цифровых денег упала практически в семь раз, с $830 млрд до $122 млрд.

Запускаемый проект больше про токенизированные ценные бумаги, чем про криптовалюты, возражает один из инициаторов биржи, Виктор Прокопеня. По его мнению, у биржи «отличные перспективы» из-за отсутствия конкуренции на этом рынке и высокого спроса. Саид Гуцериев, в свою очередь, отметил, что Currency.com решает проблему нехватки на крипторынке традиционных финансовых инструментов, из-за чего криптоинвесторы отрезаны от рынка традиционных финансовых активов и не могут обменивать криптовалюты на фиатные валюты.

Для криптоинвесторов белорусская биржа интересна тем, что позволяет хеджировать риски за счет инвестиций криптовалюты в токены, привязанные к стоимости реальных активов, говорит основатель криптопроекта Zogras.com Эдуард Маас. Но для этих целей организаторам торговли необходимо поддерживать на бирже высокую ликвидность, многие предыдущие попытки запустить проекты по торговле токенизированными активами натолкнулись как раз на проблему низкой ликвидности, подчеркивает он.

Нехватку бирж на рынке отмечает и руководитель блокчейн-интегратора Sputnik DLT Артем Толкачев. Благодаря этому спросу, считает эксперт, белорусская биржа точно будет иметь определенное количество пользователей. «Сейчас для многих владельцев криптовалюты достаточно актуальным является вопрос ее легальной конвертации в фиат. С другой стороны, легальное приобретение криптовалюты интересует институциональных инвесторов», - говорит он, поясняя, что в настоящее время у инвесторов из России и Беларуси возможности работы с фиатом на европейских и американских биржах сильно ограничены в силу регуляторных сложностей. В мире существует несколько криптобирж, имеющих лицензии и предоставляющих возможность выводить криптовалютные деньги в фиат. Например, Coinbase (США), Binance (Гонконг) и Bitstamp (Люксембург).

Беларусь довольно рано сделала революционные шаги в части своей цифровой трансформации, напоминает член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при комитете по экономполитике Госдумы Ани Асланян. Принятое регулирование разрешает обмен, покупку и продажу криптовалют.

«Такого опыта нет ни у одной страны в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе)», - подчеркнула она.

По мнению Саида Гуцериева, Currency.com приняла все необходимые меры для управления этим риском и «использует лучшие программные средства для мониторинга подозрительных операций». В Беларуси разработаны стандарты для противодействия отмыванию денег в этой области, «полностью совместимые с лучшими мировыми практиками, в том числе FATF», отмечает Прокопеня.

К бирже в настоящее время подключены только биткоин и эфириум. Это связано с тем, что эти криптовалюты имеют эффективные сервисы противодействия отмыванию денежных средств, добытых преступным путем, которые позволяют отслеживать в режиме реального времени историю транзакций в блокчейне и оценивать риск вовлеченности клиента в противоправную деятельность, объяснил руководитель отдела развития Currency.com Дмитрий Огиевич.

«Есть криптовалюты вроде Monero, где историю транзакций посмотреть нельзя, — с такими криптовалютами Currency.com работать не будет», - пообещал Прокопеня.

У новой криптобиржи есть риски, связанные с проблемой предотвращения отмывания доходов, считает глава лаборатории Legal Lab в центре блокчейн-компетенций ВЭБа Элина Сидоренко.

«Во-первых, риски заключаются в том, что правила биржи не в полной мере укладываются в международные подходы. Есть вероятность того, что операции, совершенные на этой бирже, будут рассматриваться зарубежными банками как сомнительные», - считает она, отмечая, что к настоящему времени не достигнуты окончательные договоренности между Парком высоких технологий, курирующим развитие криптосферы в Беларуси, и зарубежными банками, в том числе российскими, относительно принятия фиатных средств, конвертируемых на бирже.