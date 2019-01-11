Последнее обновление: 11.01.2019 16:20

Мексика застраховала экспортные поставки нефти от падения цен ниже $55 за баррель

Мексика завершила хеджирование экспортных поставок нефти на 2019 год от падения среднего уровня котировок ниже $55 за баррель, сообщило министерство финансов страны. Страна заплатила 23,49 млрд песо ($1,23 млрд) за опционы "пут". Минфин не уточнил объемов нефти, включенных в сделку с банками Уолл-стрит.

"Этими действиями мы защищаем свой бюджет от падения цен на нефть ниже данного уровня, - говорится в заявлении ведомства. - В результате для мексиканской экспортной смеси будет обеспечена цена в $55 за баррель".

В бюджет страны на текущий год заложен этот уровень нефтяных цен.

Данная государственная программа хеджирования является крупнейшей в мире, поэтому традиционно привлекает большое внимание. В 2015-2016 гг. Мексика заработала миллиарды долларов на опционах из-за падения нефтяных котировок.

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