Количество жалоб на подозрительные транзакции в Британии достигло рекорда

В Великобритании в 2017–2018 годах до рекордного уровня выросло число сообщений от граждан и организаций о подозрительных финансовых операциях. Об этом говорится в ежегодном отчете (.pdf) британского Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA).

За период с апреля 2017 по март 2018 года британские власти получили в общей сложности 463,9 тыс. запросов на проверку по причине подозрительной финансовой активности. Это почти на 10% больше, чем годом ранее.

Число обращений к регулятору с просьбой проверить финансовые операции на причастность к отмыванию средств также выросло — на 20%. Всего за указанный период британские граждане и организации обратились в NCA с просьбой проверить 22,2 тыс. случаев такого рода. При этом, отмечает агентство, результатом таких проверок стало 31 уголовное дело.

Большую часть обращений — около 80% от общего числа — с просьбой провести проверку NCA получает от банков, на втором месте по числу обращений — строительные кооперативы (4,2%).

При этом регулятор получает крайне небольшое число обращений от юристов и бухгалтерских фирм (0,57 и 1,11% от общего количества обращений соответственно). Одновременно NCA отмечает рост числа обращений с просьбами о проверках от частных британских школ.

С февраля 2018 года власти Великобритании также получили право направлять запросы о неясном происхождении состояния иностранных граждан (Unexplained wealth orders — UWO). Если те лица, в отношении которых направлен запрос, не смогут объяснить происхождение доходов, превышающих £50 тыс., британские власти смогут заморозить их активы.

По данным на июнь 2018 года, Лондон проводил расследование в отношении 120–140 иностранных граждан, происхождение состояний которых вызывало какие-либо подозрения у проверяющих органов.

В октябре Лондон впервые воспользовался правом на заморозку активов. Под действие закона попала гражданка Азербайджана Замира Гаджиева, супруга бывшего главы государственного Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева, приговоренного в 2016 году в Баку к 15 годам лишения свободы.