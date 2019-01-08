Эксперты оценили стоимость вывозимых из Британии активов из-за Brexit

В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.

Великобритания, которая должна выйти из блока в марте, еще не одобрила сделку, чтобы избежать внезапного разрыва связей с ЕС. Обозначенная на сегодняшний день дата выхода страны из объединения — 29 марта. «Чем ближе мы будем подходить к этому времени без заключенной сделки, тем больше активов будет перенесено [в другие страны], а штат сотрудников будет наниматься на месте или так же переводиться», — прокомментировал агентству ситуацию глава финансовой службы EY Омар Али.

С июня 2016 года, когда Великобритания проголосовала за выход из ЕС, консалтинговая компания, как поясняет Reuters, отслеживала планы, связанные с Brexit, 222 работающих в Британии финансовых компаний. Из них к концу ноября прошлого года, 80 рассматривали или подтвердили перемещение активов и персонала из Великобритании.

Многие банки, как поясняет со ссылкой на EY телеканал CNN, открыли новые офисы в других странах Европейского союза для защиты своих региональных операций после Brexit. Для них это также означало необходимость переместить туда значительные активы, чтобы удовлетворить требования регуляторов ЕС, уточняет телеканал. Другие фирмы, по его данным, перемещают активы, чтобы защитить клиентов от волатильности на рынке и внезапных изменений в регулировании.

В целом же, по последним оценкам EY, из Британии из-за выхода из блока будут перенесены активы на сумму не менее £800 млрд. Эта цифра, как отметили в компании, составляет примерно 10% от общих активов банковского сектора Великобритании и является еще «консервативной оценкой»: некоторые банки еще не раскрыли свои планы действий в чрезвычайных ситуациях. «Наши цифры отражают только те шаги, о которых было объявлено публично», — подчеркнул Омар Али.

Наиболее частыми местами для переноса активов, по его данным, являются Дублин, Люксембург, Франкфурт и Париж.

О подобных потерях Великобритании Financial Times (FT) писала еще в сентябре прошлого года.​ Тогда в связи с давлением со стороны европейских регулирующих органов относительно размера и сложности европейских транзакций в Британии после Brexit о переносе части своих активов из Лондона во Франкфурт, по данным издания, задумался Deutsche Bank. В общей сложности из столицы Великобритании на родину из-за Brexit, по информации собеседников FT, он мог переместить ​порядка трех четвертей своего сальдо баланса. В целом эта сумма, как указывала газета, на тот момент оценивалась в €600 млрд. То есть вывести из Лондона Deutsche Bank, согласно данным собеседников издания, мог до €450 млрд активов.