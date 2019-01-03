В США лидеры партий не договорились с Трампом об окончании шатдауна

Встреча президента США Дональда Трампа с лидерами демократов и республиканцев, посвященная поиску компромисса по бюджету на 2019 год, завершилась ничем, переговоры будут продолжены в пятницу, 4 января, сообщает The Washingtoin Post.

По словам лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла, приостановка работы ряда ключевых ведомств и министерств США может затянуться «на недели». По его словам, контролируемый республиканцами сенат не намерен тратить время на рассмотрение предложенных демократами поправок.

Шатдаун — частичная приостановка работы федерального правительства США — продолжается с 22 декабря, когда демократы и республиканцы не смогли договориться о бюджете на следующий год из-за строительства стены на границе с Мексикой. В версии бюджета, которую поддерживают республиканцы, на эти цели заложено более $5 млрд. Демократы соглашаются выделить на эти цели $1,3 млрд.

В декабре вице-президент США Майк Пенс предложил компромиссную сумму — $2,5 млрд, однако сегодня Трамп публично отказался эту идею поддержать, отмечает The New York Times.

«Нет, не $2,5 млрд, мы просим $5,6 млрд», — сказал президент США, отвечая журналистам на вопрос о перспективе бюджетной сделки незадолго до встречи с партийными лидерами.

Ранее Трамп называл $5,6 млрд «маленькой суммой» в масштабах государственной безопасности. «Буквально, это один месяц в Афганистане, и мы говорим о национальной безопасности», — сказал президент США.

Позже, комментируя итоги встречи, сам Трамп заявил, что обе партии должны работать вместе, чтобы принять бюджет. ​«Я готов и хочу работать с демократами, чтобы принять законопроект, который защищает наши границы, поддерживает агентов и офицеров на местах и ​​обеспечивает безопасность Америки. Давайте сделаем это!», - написал он в своем Twitter.

Утром 3 января в США к работе приступит конгресс 116-го созыва, обновленный по итогам ноябрьских промежуточных выборов. По их итогам демократы получили большинство в палате представителей, однако республиканцы сохранили за собой лидерство в сенате.

Без финансирования из-за шатдауна временно остались министерства внутренних дел, сельского хозяйства, жилищного строительства и городского развития, казначейство, Министерство торговли и национальной безопасности, Госдепартамент и Минфин.