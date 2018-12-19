Эстония произвела первые задержания в рамках скандала вокруг Danske Bank

Власти Эстонии произвели первые задержания в рамках дела об отмывании денег через Danske Bank, взяв под стражу 10 бывших сотрудников эстонского подразделения банка, сообщил государственный прокурор в среду.

Под пристальным вниманием властей Дании, Эстонии, Великобритании и США оказались платежи общей суммой 200 миллиардов евро ($229 миллиардов), осуществленные через эстонское подразделение Danske в период с 2007 по 2015 год.

“Шесть человек были задержаны криминальной полицией во вторник, и еще четверо - в среду утром”, - говорится в заявлении прокурора.

“Есть основания полагать, что они осознанно перевели клиентские средства, в отношении которых существовали подозрения об отмывании денег”.

Глава эстонской криминальной полиции Айвар Алавере сказал на пресс-конференции, что 10 граждан Эстонии, задержанных во вторник и среду, предположительно были частью сети, обеспечивавшей движение потоков “грязных” денег через местное подразделение Danske Bank.

Алавере не исключил возможности новых задержаний.

Согласно опубликованному в сентябре докладу Danske, банк сообщил эстонскому управлению по финансовой разведке о 42 бывших сотрудниках и лицах, которые “предположительно были замешаны в подозрительной деятельности”. О восьми бывших сотрудниках банк также сообщил в эстонскую полицию.

Danske не смог подтвердить в среду, находятся ли 10 задержанных в числе сотрудников, о которых уже доложено эстонским властям, сказал представитель банка. Он не предоставил деталей относительно задержаний.