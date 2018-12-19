Последнее обновление: 19.12.2018 18:03

Facebook сообщила, что предоставляла компаниям доступ к личным данным с согласия пользователей

Facebook Inc сообщила, что не делилась с другими компаниям данными пользователей без их разрешения, после того как газета The New York Times написала, что соцсеть предоставила ряду технологических гигантов более широкий доступ к пользовательской информации.

Издание во вторник сообщило со ссылкой на документы, датированные 2017 годом, что Facebook позволяла поисковой системе Microsoft Bing видеть имена почти всех друзей пользователей соцсети без их разрешения.

Facebook также предоставляла таким компаниям, как Netflix и Spotify, доступ к личным сообщениям пользователей, а Amazon - возможность видеть имена и контактную информацию пользователей через их друзей, сообщила The New York Times.

“Эти партнерские отношения и функциональные особенности не открывали компаниям доступ к информации без разрешения людей”, - написал в блоге соцсети Константинос Папамилтиадис, директор отдела программ и платформ для разработчиков Facebook.

Компания сообщила, что в течение последних нескольких месяцев прекратила подобное сотрудничество почти со всеми партнерами, кроме Apple и Amazon.

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