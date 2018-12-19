Казахстан против введения единой валюты в ЕАЭС

Казахстан не поддерживает идею российского национального платежного совета о введении единой валюты в ЕАЭС, заявил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

"Эта инициатива (российского национального платежного совета) не является официальным предложением российской стороны. (...) Мы не поддерживаем", - сказал Т.Сулейменов журналистам в среду в кулуарах парламента.

"Позиции мы много раз выражали, это моя личная позиция и позиция как политического, государственного человека: я считаю, что национальная валюта это символ нашего суверенитета, почти такой же как гимн, флаг и герб, поэтому мы ее должны всячески беречь, развивать и сохранять и каких-то других возможных квази, прокси валют допускать не должны", - пояснил министр.