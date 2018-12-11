Последнее обновление: 11.12.2018 15:14

Жителям Финляндии вернули три миллиарда евро переплаченных налогов

Налогоплательщикам Финляндии во вторник вернут переплаченные налоги за 2017 год, всего возврат в размере почти трех миллиардов евро получат 3,6 миллиона жителей Финляндии, деньги на банковские счета начали поступать с утра, сообщает Налоговая служба страны.

"Государство возвращает налогоплательщикам 2 миллиарда 939 миллионов евро в качестве переплаченных налогов, что является рекордом", - сообщает ведомство.

За 2016 год, по данным ведомства, возврат составил 2,6 миллиарда евро, за 2015 год - 2,3 миллиарда евро.

Большинство налогоплательщиков планирует потратить полученные деньги на рождественские подарки, следует из исследования, проведенного банком Nordea. Во многих торговых точках стартовали специальные акции, призывающие потратить налоговый возврат именно у них.

В Финляндии каждый житель страны ответственен за выплату своих налогов. Часто жители намеренно перечисляют налогов больше, чем положено, ожидая в период рождественских праздников возврата средств.

Ожидается, что с цифровизацией процесс обмена данными о доходах и налогах граждан станет быстрее. Например, данные о начисляемых зарплатах с 2019 года налоговики будут получать в реальном времени и те, у кого нет налоговых льгот, получат возможные налоговые возвраты уже в августе.

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