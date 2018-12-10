Глава ЦБ Индии ушел в отставку на фоне усиления давления правительства

Председатель Резервного банка Индии Урджит Патель в понедельник принял решение уйти в отставку “по личным причинам”, которое аналитики связали с сильным давлением на центробанк со стороны правительства, призывающего к ослаблению нормативных ограничений.

“По причинам личного характера я решил оставить свой пост немедленно”, - говорится в заявлении Пателя, опубликованном на сайте регулятора после закрытия финансовых рынков страны.

Аналитики сказали, что одним из основных факторов, объясняющих решение Пателя уйти в отставку, могли стать разногласия между центробанком и правительством страны.

“Совершенно очевидно, что отставка Урджита Пателя показывает, что ничего не изменилось”, - сказал в интервью индийскому телеканалу CNBC-TV1 Яшвант Синха, бывший министр финансов Индии и член правящей партии “Бхаратия джаната парти”.

“Эта отставка является явным признаком того, что правительство пытается вмешиваться в работу Резервного банка Индии”, - добавил он.

Правительство премьер-министра Нарендры Моди оказывает давление на регулятор, чтобы тот ослабил нормативные ограничения в отношении некоторых банков, увеличил ликвидность и смягчил требования к достаточности капитала на фоне замедления экономического роста в преддверии всеобщих выборов в стране, намеченных на май.

Моди опубликовал в твиттере сообщение, похвалив Пателя и назвав его “абсолютным профессионалом, безукоризненно верным своим принципам”.

Отставка Пателя, как ожидается, вызовет волнения на финансовых рынках во вторник. Инвесторы захотят узнать, кто займет место Пателя и как его отставка повлияет на финансовую и денежно-кредитную политику центробанка, говорят аналитики.

“Я думаю, завтра и в ближайшие несколько дней мы можем ожидать повышенной волатильности на рынках”, - отмечает Р. Сивакумар из Axis Mutual Fund.