Евросоюз намерен усилить роль евро в мировой торговле

Еврокомиссия намерена усилить роль евро на международной арене. В Брюсселе в среду, 5 декабря, были представлены меры "повышения значения евро в изменяющемся мире".

По замыслу Еврокомиссии, валюта евро должна использоваться, в первую очередь, для импорта энергоносителей, который ежегодно составляет в перерасчете около 300 млрд евро.

В основном, страны ЕС оплачивают нефть и другие энергоресурсы, например, из России и стран Ближнего востока в долларах США. В связи с этим наблюдатели отмечают, что новая инициатива Еврокомиссии может вызвать недовольство Вашингтона.

Для усиления роли евро необходимо, в частности, укрепить экономический и валютный союзы и завершить создание банковского союза стран ЕС, говорится в сообщении Еврокомиссии. При этом отмечается, что до сих утверждено только 7 из 40 соответствующих предложений, переданных Европарламенту и Совету ЕС. Еврокомиссия предлагает также принять меры по углублению общеевропейского финансового сектора, расширению дипломатических усилий, содействующих переходу на евро, и развитию технических средств улучшения доступа к этой валюте жителей неевропейских стран.

Повышение значения евро будет способствовать устойчивости международной финансовой системы, так как участники рынка во всем мире получат более широкий выбор и мировая экономика будет меньше подвержена шокам, убеждена Еврокомиссия. Распространение евро в мире снизит затраты и риски европейских компаний, а также процентные ставки для частных домохозяйств, считают в Брюсселе.

Накануне министры финансов стран ЕС достигли соглашения о реформе европейского валютного союза. В частности, они договорились о развитии механизма безопасности для оказавшихся в кризисном состоянии банков и об основных пунктах реформы Европейского стабилизационного механизма (ESM). Кроме того, продолжатся консультации о создании собственного бюджета еврозоны, на котором настаивают Германия и Франция.

В настоящий момент в еврозону входят 19 из 28 стран Евросоюза. Валюта евро также находится в обращении в ряде стран за пределами ЕС.