Венесуэла полностью отказалась от старых боливаров

Центральный банк Венесуэлы сообщил во вторник, что страна полностью отказалась от использования старых денежных знаков, которые пока находились в обращении после деноминации.

Новая валюта — суверенный боливар — была введена в оборот с 20 августа 2018 года. Она заменила старый, обесцененный в результате гиперинфляции сильный боливар, а с купюр исчезли сразу пять нулей.

Как сообщает ЦБ, старые купюры в 1 тыс., 2 тыс., 5 тыс., 10 тыс., 20 тыс. и 100 тыс. боливаров перестали считаться законным платежным средством с 3 декабря.

Новые деньги должны были появиться в стране еще 4 июня, однако затем власти отложили деноминацию до конца августа. Президент Николас Мадуро даже объявил этот день выходным, чтобы страна имела время на адаптацию к новым деньгам.

При этом новый суверенный боливар на черном рынке страны продолжает стремительно обесцениваться. По данным портала Dolar Today, во вторник за 1 доллар давали уже 466 суверенных боливаров, притом что официальный курс составляет 152 боливара.