Последнее обновление: 04.12.2018 17:55

Министры финансов ЕС достигли согласия по реформе еврозоны

Министры финансов ЕС договорились о шагах, направленных на укрепление еврозоны перед будущими финансовыми кризисами, достигнув согласия по реформе валютного союза. Об этом сообщает The Financial Times.

Обсуждение реформы длилось более года, а встреча министров по этому вопросу затянулась на всю ночь.

Своеобразным прорывом стало наделение банковского союза еврозоны большими финансовыми полномочиями и предоставление его суверенному фонду помощи - Европейскому механизму стабильности - дополнительной гибкости в помощи странам, переживающим нестабильность рынка. Министры также согласились продолжать дискуссии о будущем бюджете еврозоны - ключевому требованию президента Франции Эммануэля Макрона.

Марио Сентено, президент Еврогруппы, отметил, что результат встречи ознаменовался "прорывом в некоторых ключевых вопросах", который стал следствием "очень напряженных и изнурительных переговоров".

"Франция и Германия предложили новую архитектуру бюджета еврозоны, который будет частью бюджета Евросоюза", - сказал Сентено.

В то же время министры финансов не достигли согласия относительно инструментов финансовой стабилизации.

"Мы не достигли общего видения относительно необходимости и вида таких инструментов. Технические дискуссии продолжаются", - заявили в Еврогруппе.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились создать бюджет еврозоны. По их планам, новая согласованная совместная бюджетная сфера еврозоны будет действовать с 2021 года.

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