Правительство ФРГ выделит 2 млрд евро на борьбу с загрязнением воздуха в городах

Правительство ФРГ увеличит на 0,5 млрд евро финансовую поддержку муниципалитетов в борьбе с загрязнением воздуха и запретами на дизельные автомобили старых моделей.

В рамках соответствующей программы неотложных мер будет выделено 1,5 млрд евро, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам так называемого второго "дизельного саммита" - переговоров в Берлине с представителями городов с наиболее высоким содержанием оксидов азота в воздухе и руководителями профильных министерств.

Берлин, кроме того, выделит дополнительно 432 млн евро на техническое дооснащение небольших грузовых автомобилей, которыми пользуются муниципальные службы и ремесленники. Программа по борьбе с загрязнением воздуха рассчитана на период с 2017 по 2020 годы и проводится при финансовом участии автопроизводителей. В ее рамках также оказывается поддержка при приобретении электромобилей муниципальными службами, установке колонок для зарядки электромобилей и техническом дооснащении автобусов с дизельными двигателями.

До сих пор спорным остался вопрос о техническом дооснащении легковых автомобилей. Замглавы объединения немецких городов Фриц Кун заявил, что если эта проблема не будет решена до 2020 года, то последуют новые запреты на движение дизельных автомобилей по улицам немецким городов.

По данным за 2017 год, предельный уровень содержания оксидов азота в воздухе (40 мкг на кубометр) превышен в 65 городах Германии, отмечает "Немецкаяволна". Ранее после удовлетворения судами исков экологической организации Deutsche Umwelthilfe был запрещен въезд на определенные улицы для дизельных и бензиновых автомобилей старых моделей в Штутгарте, Гамбурге, Берлине, Кельне, Бонне, Франкфурте-на-Майне и некоторых других городах.