Испания будет выделять 900 миллионов евро на борьбу с изменением климата

Испания с 2020 года будет ежегодно выделять 900 миллионов евро на сокращение вредных выбросов в атмосферу и борьбу с климатическими изменениями, заявил премьер Педро Санчес.

Испанский премьер считает, что поставленные в Парижском соглашении задачи по борьбе с климатическими изменениями страны не выполняют.

"Мы далеки от того, чтобы выполнить цели, поставленные в 2015 году, как показывают выбросы в 2017", - заявил он в ходе 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24), которая проходит в Катовице.

Санчес призвал страны объединить усилия и выполнять обязательства, взятые на себя в рамках Парижского соглашения.

"Мы выполним цели по сокращению выбросов к 2020 году. Но мы хотим пойти дальше. Испания очень подвержена климатическим изменениям", - сказал он.

Цель, по его словам, заключается в сокращении "до нуля выбросов парниковых газов в 2050 году", а также в побуждении других стран "присоединиться к этой коалиции".

"Мы хотим двигаться к нашей цели по привлечению 900 миллионов евро в год начиная с 2020 года", - добавил испанский премьер.

Глава испанского кабинета также рассказал, что в ближайшее время в конгрессе депутатов будет представлен законопроект о борьбе с климатическими изменениями и переходе на возобновляемые источники энергии.

"Наше предложение — сократить нынешние уровни выбросов на 37% к 2030 году и к 2050 году на не менее 90%", - пояснил Санчес.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.