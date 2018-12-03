НАТО может предложить Боснии и Герцеговине программу сотрудничества

Главы МИД стран НАТО на переговорах 4-5 декабря могут одобрить предоставление Боснии и Герцеговине годовой национальной программы сотрудничества, сообщил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ранее один из трех новоизбранных лидеров Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что не допустит присоединения страны к НАТО.

"Я ожидаю, что министры согласятся, что мы будем готовы одобрить первую национальную годовую программу для Боснии и Герцеговины. И это самой стране решать, воспользуются ли они этой возможностью. Но мы ожидаем согласия министров, готовности к такой программе", - сообщил Столтенберг в понедельник журналистам.

Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава СФРЮ в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов.

В ноябре 1995 году на американской военной базе в Дейтоне было принято мирное соглашение о прекращения огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в республике. Документ был подписан в Париже 14 декабря того же года. После принятия соглашения в БиГ присутствует аппарат высокого представителя, который следит за его выполнением.

В республике также присутствует штаб НАТО. В соответствии с договоренностями между НАТО и Европейским союзом в 2004 году, операция "Алтея" играет главную миротворческую стабилизирующую роль в соответствии с военными аспектами мирного соглашения