Последнее обновление: 03.12.2018 15:46

Министр финансов Франции выступает за снижение налогов

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что темпы снижения налогов в стране должны быть ускорены за счет уменьшения государственных расходов.

"Мы не можем одной рукой забирать то, что мы даем тем, кто работает рядом с нашей другой рукой, а значит, мы должны ускорить наши планы по уменьшению налогов", - сказал Ле Мэр.

"Меньше государственных расходов и меньше налогов – вот условия, необходимые для возвращения Франции на правильный путь и для процветания французского народа", - добавил он.

В субботу Францией прокатилась третья волна топливных протестов против роста акцизов на топливо, запланированного президентом Макроном. Наиболее разрушительный масштаб протестов оказался в Париже, где протестующие жгли автомобили, громили витрины и даже серьезно повредили Триумфальную арку. Несколько сотен человек задержаны, более сотни получили ранения только во французской столице.

Власти Франции даже задумалась над возможностью чрезвычайного положения, чтобы предотвратить повторение насилия.

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