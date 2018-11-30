Полиция продолжает обыски в Deutsche Bank в пятницу

Полиция в пятницу продолжила обыски в офисах Deutsche Bank в рамках расследования дела об отмывании денег, связанного с “Панамскими бумагами”, сказала представитель прокуратуры Франкфурта-на-Майне.

Из-за большого объема материалов обыски продолжаются в пятницу, сообщила прокуратура.

Представитель Deutsche Bank отказался от комментариев. В четверг банк сообщил, что сотрудничает со следствием.

Акции Deutsche Bank к 11.58 снизились на 2 процента.

Следователи изучают деятельность двух неназванных сотрудников банка, которых подозревают в содействии клиентам при создании офшорных фирм для отмывания денег, сообщила прокуратура. Расследование охватывает период с 2013 по 2018 год, сказала представитель прокуратуры.

В четверг около 170 полицейских, следователей и налоговых инспекторов провели обыски в офисах Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и окрестностях, изъяв бумаги и электронные документы.