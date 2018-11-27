Последнее обновление: 27.11.2018 16:54

Во Франции контрразведка арестовала депутата Сената по подозрению в шпионаже для КНДР

Главное управление внутренней безопасности МВД, выполняющее во Франции функцию контрразведки, арестовало Бенуа Кеннеди, депутата Сената - верхней палаты парламента страны - по подозрению в шпионаже в пользу Северной Кореи. Об этом вечером в понедельник, 26 ноября, сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в системе судопроизводства.

Следователи в ходе допросов установят ценность той информации, которую обвиняемый мог передать Пхеньяну. Мужчину взяли под стражу 25 ноября. Предварительное расследование по его делу велось с марта.

Как уточняют редакторы новостной программы Quotidien французского телеканала TMC, бюро Кеннеди в Сенате обыскано.

Бенуа Кеннеди - выпускник французского элитарного государственного учреждения - Национальная школа экономики в Париже. Ему принадлежат несколько печатных работ по КНДР. Он неоднократно посещал Корейский полуостров и возглавлял Ассоциацию франко-корейской дружбы.

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