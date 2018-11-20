Последнее обновление: 20.11.2018 12:35

BASF намерен увеличить прибыль на 2 млрд евро с 2021 года

Немецкий химический концерн BASF запустит так называемую программу повышения эффективности с целью увеличить ежегодную прибыль на 2 миллиарда евро ($2,3 миллиарда) с 2021 года.

“Эта программа предусматривает меры в области производства, логистики, научных исследований и разработок, а также компьютеризации и автоматизации деятельности и организационного развития”, - говорится в заявлении компании.

Глава BASF Мартин Брудермюллер, слова которого приводятся в заявлении, отметил, что концерн прежде всего сосредоточится на достижении органического роста посредством капитальных вложений и инноваций, но не исключает приобретение активов при необходимости.

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