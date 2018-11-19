Nissan уволит председателя совета директоров за финансовые нарушения

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co Ltd сообщил в понедельник, что собирается уволить Карлоса Гона с поста председателя совета директоров, поскольку обнаружил, что он использовал деньги компании в личных целях и совершил ряд других серьезных нарушений.

Компания сообщила, что в течение нескольких месяцев занимается расследованием вероятных неправомерных действий со стороны Гона и уполномоченного директора Грега Келли, основанием для которого послужили данные информатора. Nissan добавила, что в полной мере сотрудничает со следствием.

“Расследование показало, что в течение многих лет Гон и Келли указывали в декларации, подаваемой Токийской фондовой бирже, зарплату, размер которой был ниже, чем на самом деле”, - говорится в заявлении Nissan.

Компания сообщила, что глава Nissan Motor Хирото Сайкава предложит совету директоров Nissan освободить Гона и Келли от должностей.

Газета Yomiuri сообщила, что прокуроры в Токио задержали Гона по подозрению в занижении размера зарплаты в отчетности для биржи. Ранее несколько изданий сообщили о допросе Гона.

Газета Asahi сообщила на своем сайте, что прокуроры начали обыск в штаб-квартире Nissan и других офисах в понедельник.

Окружная прокуратура Токио отказалась от комментариев.

Nissan сообщила, что в понедельник проведет пресс-конференцию. Представители Renault и Renault-Nissan-Mitsubishi Motors пока не ответили на звонки и сообщения с просьбой предоставить комментарий относительно сообщений о задержании Гона.

Акции Renault к 13.47 МСК подешевели на 12,85 процента. Бумаги Nissan, торгуемые на немецкой бирже, упали на 12,73 процента.