Последнее обновление: 19.11.2018 12:32

Правительство Грузии аннулирует банковские долги более 600 тысяч граждан

Правительство Грузии приняло решение аннулировать банковские долги более 600 тысяч граждан страны, которые находятся в "черном списке" из-за задолженностей, заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе.

"Речь идет о более 600 тысяч граждан, которые имеют задолженность перед банками, онлайн организациями или другими финансовыми институтами. В целом сумма составляет около 1,5 миллиарда лари (565,3 миллиона долларов). Согласно сегодняшнему решению, эти долги будут аннулированы у наших граждан",- заявил Бахтадзе на брифинге в понедельник.

По его словам, в число этих людей входят около 150 тысяч лиц со статусом социально незащищенных и десятки тысяч лиц с ограниченными возможностями. Аннулирование долгов начнется 15 декабря и продлится до конца месяца.

"Наше население встретит новый год без долгов",- добавил премьер.

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