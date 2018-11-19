Последнее обновление: 19.11.2018 12:32

Бывший мэр Нью-Йорка пожертвовал $1,8 млрд своему университету

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пожертвовал университету Джона Хопкинса, в котором сам учился, 1,8 миллиарда долларов.

Блумберг отметил, что с помощью этих денег решение о принятии в него студентов будет приниматься "вслепую" (без учета имущественного положения абитуриентов).

В написанной им колонке в издании The New York Times миллиардер объяснил причины, побудившие его принять это решение, в числе которых он назвал дискриминацию небогатых абитуриентов, не имеющих возможности получить высшее образование.

Миллиардер рассказал, что сам является выходцем из небогатой семьи: его отец работал бухгалтером и никогда не зарабатывал больше 6 тысячи долларов в год. Однако он смог учиться в университете, благодаря ссуде по линии национальной обороны и студенческой подработке.

"Диплом университета Хопкинса открыл мне двери, которые в ином случае остались бы закрытыми, и позволил мне исполнить мою "американскую мечту", - написал Блумберг.

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