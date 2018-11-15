Uber зафиксировала убыток в $1 млрд из-за замедления роста заказов

Uber Technologies Inc в среду сообщила, что зафиксировала убыток в июле-сентябре на фоне более медленного роста объема заказов в сфере перевозки пассажиров и доставки товаров.

За три месяца, завершившихся 30 сентября, компания понесла убыток в размере $1,07 миллиарда - на 20 процентов больше, чем в предыдущем квартале, но на 27 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда Uber зафиксировала рекордный квартальный убыток вследствие ухода сооснователя и бывшего главы Трэвиса Каланика.

Скорректированный убыток до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации составил $592 миллиона по сравнению с $614 миллионами в прошлом квартале и $1,02 миллиарда годом ранее.

Валовой объем заказов Uber составил $12,7 миллиарда, увеличившись на 6 процентов в квартальном исчислении и на 41 процент - в годовом. В конце 2016 года квартальный рост заказов Uber составлял около 30 процентов, и двузначные показатели сохранялись в начале 2017 года. Однако в начале 2018 года рост заказов замедлился до однозначных показателей.

Выручка за квартал составила $2,95 миллиарда, увеличившись на 5 процентов в квартальном выражении и на 38 процентов - в годовом.

Будучи частной компанией, Uber не обязана публиковать финансовые результаты, но в 2017 году она начала раскрывать некоторые показатели.