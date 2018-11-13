Последнее обновление: 13.11.2018 16:15

SWIFT отключила Иран от своей системы

Категории: Иран SWIFT

Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT отключила Центральный банк Ирана и другие организации страны от своей системы.

Как отметил заместитель министра финансов США, Вашингтон собирается жестко внедрять санкции против Ирана.

Он также отметил, что США готовы принять дополнительные меры, если нужно будет усилить давление.

США в понедельник ввели в действие очередной пакет санкций против Ирана, который затрагивает ключевые сферы экономики республики.

В тот же день был приостановлен доступа нескольких банков Ирана к системе обмена сообщениями SWIFT.

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