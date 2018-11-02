Банк Англии предложил британцам выбрать ученого, который будет изображен на новой банкноте

Глава Банка Англии Марк Карни сказал в пятницу, что на новой банкноте достоинством 50 фунтов стерлингов, которую планирует выпустить регулятор, будет изображен ученый или математик, призвав британцев предложить свои варианты в течение следующих шести недель.

Пятьдесят фунтов - самый большой номинал британских банкнот в общем обороте. Эти банкноты редко используются при ежедневных трансакциях, поскольку британцы предпочитают расплачиваться за дорогостоящие покупки кредитными или дебетовыми картами.

На текущий момент в обращении находится банкнота с изображением инженера Джеймса Уатта и его делового партнера Мэттью Болтона, которые усовершенствовали паровой двигатель и внедрили его в промышленное производство в конце 18 века.

“Я рад, что новая (банкнота) достоинством 50 фунтов стерлингов будет символизировать вклад Соединенного Королевства в науку. Есть множество людей, работы которых сформировали наш нынешний взгляд на мир”, - сказал Карни на мероприятии лондонского Музея науки.

При Карни Банк Англии выпустил пластиковые, или “полимерные”, банкноты, распространенные на его родине в Канаде. Первая такая банкнота номиналом 5 фунтов стерлингов с изображением бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля была введена в обращение в сентябре 2016 года.

Британские власти сообщили в октябре, что новая банкнота достоинством 50 фунтов стерлингов также будет выполнена из полимеров. Этот материал позволяет повысить срок службы банкнот и усложнить процесс их подделки.

В настоящий момент в обращении находятся 330 миллионов банкнот номиналом 50 фунтов стерлингов общей стоимостью 16,5 миллиарда фунтов ($21,5 миллиарда).

Британцы могут предложить свои варианты на сайте Банка Англии до 14 декабря. Представители регулятора и четверо ученых составят окончательный список, и Карни объявит решение в следующем году.