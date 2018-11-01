Отток капитала с развивающихся рынков в октябре стал максимальным с 2013 года - IIF

Инвесторы вывели наибольший объем средств из акций развивающихся рынков с периода паники на финансовых рынках в 2013 году, когда Федрезерв США впервые намекнул на сворачивание принятой после кризиса программы мер стимулирования, показали данные в четверг.

Согласно данным Института международных финансов (IIF), который отслеживает покупки и продажи финансовых менеджеров, отток капитала с развивающихся рынков в октябре составил $17,1 миллиарда. Это четвертый худший месячный показатель с начала ведения статистики в 2005 году.

На фоне беспокойства о торговле и экономике Китая инвесторы вывели $12,3 миллиарда с развивающихся рынков Азии.

Месячный отток капитала из китайских акций стал самым существенным с 2015 года, когда произошла небольшая девальвация.

В то же время рост доходности облигаций обеспечил приток средств инвесторов на долговые рынки развивающихся экономик в размере $9,5 миллиарда. Показатель достиг пика шести месяцев.

Более общий показатель “чистого” потока капитала на развивающиеся рынки - соотношение между покупкой и продажей - также стал отрицательным третий квартал подряд после масштабной распродажи в сентябре.