На Северный поток-2 австрийская OMV выдала 66 млн евро в III квартале

Австрийский нефтегазовый концерн OMV сообщил, что в третьем квартале 2018 года направил на финансирование российского проекта трубопровода Северный поток-2 66 миллионов евро.

Владелец проекта Северный поток-2 - Газпром - финансирует половину от сметы проекта, пять европейских компаний дают в долг российскому концерну по 950 миллионов евро каждая.

Партнеры уже профинансировали половину его стоимости, составляющей 9,5 миллиарда евро, после чего Вашингтон назвал Европу газовым заложником Москвы и пригрозил санкциями.