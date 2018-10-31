Прибыль eBay в 3-м квартале выросла на 38%

Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay Inc. в третьем квартале 2018 года выросла на 38% и составила $720 млн, или 73 цента в расчете на акцию, по сравнению с $520 млн, или 48 центами на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, скорректированная прибыль выросла до 56 центов на акцию против 47 центов годом ранее. Выручка повысилась на 6% - до $2,649 млрд с $2,498 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 54 центов на акцию при выручке в $2,65 млрд.

Общий объем покупок, совершенных на eBay в минувшем квартале, вырос на 5% и достиг $22,7 млрд. Число активных пользователей интернет-аукциона увеличилось на 4% - до 177 млн человек.

В четвертом квартале eBay планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне 67-69 центов на акцию при выручке от $2,85 млрд до $2,89 млрд. Эксперты в среднем ожидают 67 центов на акцию и $2,89 млрд соответственно.

По итогам всего 2018 года компания планирует зафиксировать прибыль на уровне $2,29-2,31 на акцию, выручку - $10,72-10,76 млрд.

Капитализация компании сократилась на 27,4% за последние с начала текущего года (до $26,5 млрд).