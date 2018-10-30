Последнее обновление: 30.10.2018 19:46

В ОАЭ приняли новый закон по борьбе с финансированием терроризма

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян подписал новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает во вторник эмиратское издание Gulf News.

По заявлению министерства финансов ОАЭ, данный закон был подготовлен в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Ранее в ОАЭ действовал принятый в 2002 году закон по борьбе с отмыванием денег, в который в 2014 году были внесены поправки, связанные, в частности, с финансированием терроризма.

Ряд статей нового закона обязывает декларировать ввоз и вывоз из ОАЭ денежных средств и других ценностей в соответствии с требованиями Центробанка, говорится в заявлении министерства финансов.

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