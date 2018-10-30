Нидерланды надеются стать новым финансовым центром ЕС

Нидерланды рассчитывают стать новым финансовым центром Европейского Союза после Brexit. Об этом сообщает Euobserver со ссылкой на Агентство финансовых рынков этой страны.

«На европейских рынках происходит невидимое смещение. Поэтому Голландия рассчитывает стать новым центром финансовых операций в Европейском Союзе», - говорится в заявлении этого агентства.

Однако в действительности банки переезжают из Лондона во Франкфурт и Париж, а менеджеры активов - в Дублин и Люксембург. Более того, одна из самых мощных фирм, торгующая капиталами и облигациями - ХТХ - заявила в понедельник, что переносит свою деятельность в Париж.

Как известно, Великобритания, чья столица традиционно была главным финансовым центром Европы, официально выходит из ЕС 29 марта 2019 года. Сейчас переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit продолжаются.