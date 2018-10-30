Квартальная прибыль Volkswagen подскочила в 2,7 раза

Чистая прибыль германского автоконцерна Volkswagen AG (VW) в третьем квартале 2018 года увеличилась в 2,7 раза - до 2,67 млрд евро с 990 млн евро за аналогичный период прошлого года. Показатель вырос в силу низкой базы сравнения: в июле-сентябре прошлого года компания понесла существенные расходы в связи с "дизельгейтом".

Выручка повысилась с 55 млрд до 55,2 млрд евро, сообщается в пресс-релизе Volkswagen.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку VW на уровне 55,57 млрд евро.

Операционная прибыль выросла на 57,6% - с 1,72 млрд до 2,71 млрд евро.

"Торговый спор между Китаем и США в числе прочего ухудшил доверие бизнеса и потребителей, а также вызвал существенное снижение рынка в третьем квартале", - говорится в пресс-релизе Volkswagen.

Кроме того, компания отметила, что новые стандарты тестирования вредных выбросов в Европе также оказали отрицательное влияние на продажи. Расходы и списания, связанные с этими стандартами, составили 2,4 млрд евро за девять месяцев 2018 года.

В июле-сентябре концерн поставил покупателям 2,6 млн автомобилей, что на 3% меньше показателя за тот же период прошлого года.

Volkswagen подтвердил прогноз на 2018 год, согласно которому рентабельность по операционной прибыли составит 6,5-7,5% без учета разовых факторов, а рост выручки - до 5%. При этом компания ожидает умеренного увеличения поставок автомобилей по сравнению с прошлым годом на фоне сохранения сложных рыночных условий, отмечается в сообщении.