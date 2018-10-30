Прибыль BNP Paribas выросла в III квартале благодаря международному бизнесу

Крупнейший банк Франции BNP Paribas отчитался о росте прибыли в третьем квартале, совпавшем с прогнозами рынка, благодаря относительно хорошим показателям в подразделении международных услуг, которые компенсировали слабость в сфере банковских услуг, связанных с инвестициями, и банковских услуг для физических лиц.

Чистая прибыль в третьем квартале увеличилась на 4 процента в годовом выражении до 2,12 миллиарда евро ($2,41 миллиарда). Аналитики, опрошенные Financial Inquiry, в среднем прогнозировали прибыль в размере 2,11 миллиарда евро.

Выручка группы сократилась на 0,4 процента до 10,35 миллиарда евро, что оказалось ниже прогноза аналитиков на уровне 10,61 миллиарда евро.

Показатели подразделений BNP Paribas, предоставляющих услуги для физических лиц во Франции, Бельгии и Италии, остаются слабыми в условиях неизменно низких процентных ставок, тогда как выручка подразделения корпоративных и инвестиционных услуг в очередной раз снизилась в связи с неблагоприятными условиями торговли.

Подразделение международных финансовых услуг, которые было основным драйвером роста в последние кварталы и включает в себя потребительское кредитование и банковские услуги для физических лиц в развивающихся странах и США, несколько сбавило обороты в третьем квартале, главным образом из-за обесценивания турецкой лиры.