Италия рассматривает варианты поддержки банков - источник

Министр экономики Италии Джованни Триа рассматривает возможные меры поддержки банков страны в случае необходимости, сообщил в понедельник источник в правительстве, указав на существующие внутри правящей коалиции опасения о воздействии на кредитные организации растущей доходности госбондов.

Итальянские банки, которые держат в портфелях гособлигации страны на сумму около 375 миллиардов евро ($426 миллиардов), пострадали из-за скачка доходности госбондов, спровоцированного опасениями рынка о бюджетных планах правящей коалиции, предусматривающих высокий уровень расходов.

Премьер-министр Джузеппе Конте попросил министра экономики подготовить возможные меры помощи банкам в случае необходимости, сказал Рейтер источник.

Популистская партия “Движение пяти звезд”, которая входит в правящую коалицию вместе с ультраправой “Лигой”, против использования бюджетных средств для поддержки капитала проблемных банков, сказал источник.

В то же время “Движение пяти звезд”, по словам источника, “открыто к предоставлению гарантийных схем, направленных на помощь в слиянии банков”.

Итальянская газета Corriere della Sera в понедельник сообщила, что правительство готово поддержать банки с помощью кредитов, госгарантий и других мер, если разрыв доходности госбондов Германии и Италии достигнет неприемлемого уровня.

Триа в субботу сказал, что на данный момент разница в доходности 10-летних итальянских и немецких гособлигаций, которая с марта выросла практически вдвое, оказывает пагубное воздействие, но кредиторы “пока” вне опасности.

Доходность 10-летних госбондов Италии в понедельник достигла недельного минимума после того, как международной рейтинговое агентство Standard & Poor’s в пятницу подтвердило кредитный рейтинг страны.