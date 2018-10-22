У «Росатома» возник спор с Египтом из-за сооружения АЭС за $30 млрд

«Атомстройэкспорт» (строит АЭС «Росатома» за рубежом) наняла международную юрфирму Gowling WLG «для оказания юридических услуг по праву Англии и Уэльса (а также, если потребуется, по праву Египта) в споре с Управлением по атомным электростанциям Египта (Nuclear Power Plants Authority)». Об этом говорится в документах сайта госзакупок.

Эта «дочка» «Росатома» является подрядчиком по контракту на сооружение АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, который компания заключила 31 декабря 2016 года. Стоимость строительства станции оценивается в $30 млрд. Спор с египетским ведомством вызван «выявленными на площадке сооружения АЭС непредвиденными условиями грунтов», говорится в закупочных документах.

Представитель «Росатома» заявил РБК, что госкорпорация пока проводит подготовительные работы по этому контракту на площадке АЭС и привлекает юридических консультантов, чтобы избежать возможных споров с египетской стороной в дальнейшем. Представитель Управления по атомным электростанциям Египта пока не ответил на запрос РБК.

«Атомстройэкспорт» принял решение провести закупку у единственного поставщика по упрощенной схеме. Срок оказания юридических услуг — один год, стоимость контракта с Gowling WLG составляет $456 тыс.

Gowling WLG c ноября 2015 года консультировала «Росатом» по проекту АЭС «Эль-Дабаа», говорится на сайте компании. Компания участвовала в переговорах о контрактах по проектированию, снабжению и строительству, поддержке в эксплуатации и техническому обслуживанию, поставке ядерного топлива и по отработавшему ядерному топливу.

В декабре 2017 года гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение АЭС «Эль-Дабаа» с четырьмя энергоблоками мощностью 1200 МВт каждый в ходе официального визита российского президента Владимира Путина в Египет. «Росатом» ожидает получить лицензию и начать строительство этой АЭС в 2020 году. В сентябре 2018 года представитель «Атомстройэкспорт» ​сообщал изданию Nuclear Engineering International, что планирует до конца года передать заказчику основные документы для получения лицензии.

Недавно Путин заявил, что Россия выделит Египту кредит на $​​25 млрд на строительство АЭС «с хорошей» процентной ставкой. «Выплаты тела кредита начинаются, по-моему, с 2029 года. Это хорошие, льготные условия», — сообщил он. Минфин предложил профинансировать строительство этой АЭС за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). По данным египетских СМИ, процентная ставка по российскому госкредиту составляет 3% годовых. Кредит будет использован на финансирование 85% каждого контракта, еще $5 млрд на строительство АЭС выделит Египет. Контракт на поставку топлива для «Эль-Дабаа» с «Росатомом» оценивался еще в $15 млрд.