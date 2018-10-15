Правительство Японии утвердило дополнительный бюджет на $8,4 млрд

Кабинет министров Японии одобрил сегодня дополнительный бюджет на 936 млрд иен ($8,4 млрд) на текущий финансовый год, завершающийся 31 марта 2019 года. Вместе с тем, как пишет Nikkei, премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что второй этап повышения налога на потребление (аналог НДС) в стране будет предпринят в октябре 2019 года. Налог вырастет с 8% до 10%.

Дополнительные расходы бюджета в текущем фингоду связаны, в первую очередь, с необходимостью восстановительных работ после стихийных бедствий - землетрясений и тайфунов. В общей сложности на эти цели будет направлено 728 млрд иен.

Кроме того, впервые с 1961 года правительство выделит 100 млрд иен на резервные фонды бюджета на случай новых катастроф.

Для финансирования новых расходных статей будут выпущены специальные бонды на 695 млрд иен. Остаток суммы будет покрыт за счет прошлогоднего бюджетного профицита.