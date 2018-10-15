В Нидерландах обвинили ВМФ России в провокации в Арктике

Российские истребители и корабли пытаются совершить провокацию в ходе военных учений Великобритании и Нидерландов в Арктике. Об этом сообщила вечером в воскресенье, 14 октября, британская газета The Telegraph со ссылкой на начальника оперативного управления морской пехоты Нидерландов генерала

"Мы наблюдаем растущий интерес российского военно-морского флота к нашим учениям", - заявил генерал. Когда "мы начинаем учения в рамках программы противоракетной обороны, вблизи их проведения замечено больше российских кораблей, чем обычно, и они подходят к нам ближе, чем это случалось в последние десятилетия", "очевидно, чтобы дать себя обнаружить", добавил Макмутри.

"Мы также наблюдаем, что и российские военные самолеты приближаются к нашим кораблям просто для того, чтобы обратить на себя внимание", - продолжил глава оперативного управления морской пехоты Нидерландов, отметив, что такое поведение можно назвать провоцирующим. Он назвал подобные действия "холодной войной 3.0", в ходе которой Россия, по его мнению, делает ставку на комбинацию военной мощи и технологий, чтобы вести подрывную деятельность против правительств стран Запада.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон на заседании Консервативной партии заявлял, что "активность российских подводных лодок приближается к уровню, достигнутому во времена холодной войны". По его словам, 10 лет назад "люди думали, что эра активности субмарин на Крайнем Севере, в Североатлантическом регионе, и угроза, которую они представляют, исчезла вместе с падением Берлинской стены", но "в действительности эта угроза вернулась".