Финансовая разведка Северной Кореи создала сайт

Финансовая разведка Северной Кореи создала себе сайт в интернете, предоставляющий информацию о мерах Пхеньяна по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Сайт Управления финансовой разведки (FIA) КНДР на корейском и английском языках публикует разного рода разъяснения, контактные данные о себе и закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Этот закон специальным нормативным актом введен в действие 19 марта этого года.

Вместе с тем США в прошлом неоднократно обвиняли КНДР в отмывании денег и финансировании терроризма на фоне введенных против Пхеньяна санкций. Северная Корея эти обвинения отрицает.

"Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма — важная политика КНДР", - подчеркивает сайт Управления финансовой разведки страны.

Эта служба действует вокруг государственного координационного комитета и ведет "независимую", как утверждается, разведывательную деятельность в соответствии с действующим законодательством.

Созданная в 2014 году, она собирает и анализирует данные о подозрительных транзакциях в крупных суммах и предоставляет их финансовым, административным и правоохранительным организациям КНДР. Управление также сотрудничает с международными организациями в этой области на основе ратифицированных КНДР конвенций.