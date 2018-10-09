МВФ прогнозирует падение цен на нефть до 60 долларов за баррель в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение цен на нефть до 68,78 доллара за баррель в 2019 году и до 60 долларов за баррель в 2023 году, говорится в докладе МВФ «Перспективы развития мировой экономики».

«Цены на нефть, как ожидается, составят в среднем 69,38 доллара за баррель в 2018 году (что выше апрельского прогноза МВФ на уровне 62,3 доллара и средней цены в 2017 году на уровне 52,8 доллара за баррель). Ожидается, что глобальное предложение нефти будет постепенно увеличиваться на прогнозном горизонте, понижая тем самым цены на нефть до 68,76 доллара за баррель в 2019 году, а также примерно до 60 долларов за баррель в 2023 году», - говорится в докладе.